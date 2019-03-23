Хабаровск и Фуюань продолжают дружить

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-23T06:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевую столицу с деловым визитом прибыли гости из города Фуюань. Делегаты приняли участие в переговорах с мэром Хабаровска. Обе стороны были заинтересованы в развитии сотрудничества в области экономики, культуры и спорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Хабаровск и Фуюань дружат уже не первый год. Между китайской и хабаровской сторонами уже подписаны несколько соглашений. В рамках уже достигнутых договоренностей спортсмены принимают участие в велогонках, парусной регате, а творческие коллективы городов проводят совместные фестивали и концерты. Также налажен постоянный обмен школьными делегациями.

На последней встрече стороны достигли соглашения продолжать взаимодействие. К слову, в магазинах китайского года довольно активно торгуют товарами российского производства. Гости отметили, что в торговых точках приграничного города в год продается около 10 тысяч наименований продуктов с пометкой «Сделано в России».

ИСТОЧНИК KP.RU