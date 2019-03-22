2019-03-22T12:03:01+03:00
Происшествия

Пожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанца

Помещение еле отбили у пламени подоспевшие спасатели
Ульяна КОСКИНА
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Пожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанцаПожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанцаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Житель Биробиджана едва не остался без дома. Бдительные соседи, увидев дым, вовремя вызвали спасателей. На пульт дежурного очевидцы сообщили о возгорании в постройке на улице Тихонькой. С их слов пламя окутало баню и пристроенную к частному дому веранду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, к месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии сотрудники направили все силы на спасение жилого дома от огня, который стремительно распространялся по сухим деревянным перекрытиям. В результате сгорела крыша бани и часть кровли летней кухни. Никто не пострадал.

Отметим, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Позже огонь перекинулся на возгораемые конструкции. Погорелец получил выговор за несоблюдение правил безопасности. Его ждет административное наказание.

Пожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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