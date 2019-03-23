2019-03-23T09:08:49+03:00
Общество

В подарок ко Дню рождения Хабаровска свои двери распахнет настоящий рыцарский замок

Гостей ждут гроты, водопады и аттракционы
Элина ОГАНЕСЯН
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В подарок ко Дню рождения Хабаровска свои двери распахнет настоящий рыцарский замокВ подарок ко Дню рождения Хабаровска свои двери распахнет настоящий рыцарский замокФото: Администрация Хабаровска
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О появлении в Хабаровске развлекательной тематической площадки под названием «Рыцарский замок» было известно еще несколько лет назад. Однако стать гостем этого удивительного места пока не довелось, потому что открытие сказочного комплекса все время откладывалось. Ключевую роль играли обстоятельства. Тем не менее, рыцарскому замку суждено было заработать. Как сообщает пресс-служба городской администрации, персонажи любимых сказок здесь по-настоящему оживут, чтобы сделать из парка «Северный» место для отдыха всей семьи.

-Тематическая площадка практически готова. Здесь планируется устраивать семейные праздники, дни рождения. В парке много аттракционов, с детьми будут работать аниматор, - говорит Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Двери рыцарского замка распахнутся в День рождения краевого центра – 31 мая. Гостей сказочного городка ждут гроты, водопады, аттракционы и яркие эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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