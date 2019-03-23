2019-03-23T11:03:06+03:00
Общество

Миллионы на молоко: фермер из Хабаровского края выиграл грант на развитие бизнеса

Впервые такие деньги в регионе выделили на козоводство
Элина ОГАНЕСЯН
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Миллионы на молоко: фермер из Хабаровского края выиграл грант на развитие бизнеса. ФОТО: Министерство по развитию ДВ.Миллионы на молоко: фермер из Хабаровского края выиграл грант на развитие бизнеса. ФОТО: Министерство по развитию ДВ.
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В январе 2017 года Игорь Даниленко стал участником программы «Дальневосточный гектар», оформив на себя земельный участок в три гектара. За год семья успела привести в порядок старую конюшню, купить коз, открыть миницех по переработке молока и получить сертификат качества. Уже летом прошлого года Игорь начал выпускать молоко и сыр.

Бизнес развивался стремительно, поэтому идея о расширении не заставила себя долго ждать. Игорь решил побороться за денежный приз на Восточном экономическом форуме. Он разработал бизнес-план и выиграл грант в номинации «развитие животноводческих ферм молочного направления в Хабаровском крае». Игорю достались 16 миллионов рублей. Впервые в регионе козоводство получило такую финансовую поддержку.

- Игорь Даниленко планирует на полученные средства построить новую ферму и оснастить оборудованием кормовой цех, - отмечают в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. -Вместе с тем, необходимо приступать к строительству цеха переработки и расширять поголовье скота, чтобы выйти на объемы, в которых нуждаются торговые сети – около 500 литров молока в день. Чтобы привлечь дополнительные средства Игорь разработал проект «Коза в аренду».

ИСТОЧНИК KP.RU

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