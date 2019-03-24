2019-03-24T03:03:45+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 24 марта 2019 года: днем до +1 градуса, без осадков

Практически на всей территории региона заметно потеплеет
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погода в Хабаровске на 24 марта 2019 года: днем до +1 градуса, без осадковПогода в Хабаровске на 24 марта 2019 года: днем до +1 градуса, без осадковФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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По прогнозам синоптиков, в Хабаровске в это воскресенье без осадков. Ночные температуры варьируются в пределах -14-16 градусов, дневные -1+1 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ночью -22-24 градусов, днем -4-6 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков Днем воздух прогреется до -2-4 градуса, ночью - 21-23 градуса ниже ноля. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду.

Без осадков и в Советской Гавани. Ночью -17-19 градусов, днем -1-3 градуса. Ветер западный 3-8 метра в секунду.

В Биробиджане возможен небольшой снег. Ночью -16-18 градусов, днем -1+1 градус. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Без осадков в Чегдомыне. Ночью температуры будут в пределах -22-24 градуса, днем — 2-4 градуса ниже ноля. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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