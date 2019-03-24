Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо» 23 марта: хабаровчане одержали первую победу в финальной серии суперлиги по бенди

СЕГОДНЯ 04:43 2019-03-24T04:43:13+03:00

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Хабаровский «СКА-Нефтяник» в очередной раз порадовал болельщиков победой в первом матче финальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. Таким образом дальневосточники вырвались вперед и являются основными претендентами на победу.

Счет в напряженной встрече открыли хабаровчане уже на восьмой минуте. Автором гола стал капитан «СКА-Нефтяника» Василий Грановский. Как бы рьяно москвичи не защищали свои ворота, но уже на 27 минуте мяч в ворота «Динамо» оформил швед Эрик Петтерссон.

Однако москвичи не собирались так просто отдавать победу «армейцам. Справедливости ради стоит отметить, что гости достойно бились с фаворитами турнира. Еще до конца первого тайма «Динамо» дважды поразил ворота дальневосточников и сравнял счет - 2:2.

Второй тайм хабаровчане начали бодро, оформив еще один гол в ворота гостей. Далее армейцы только увеличивали разрыв, закатив соперникам еще два мяча. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», последний в игре гол остался за «динамовцами», но это никак не повлияло на положение дел - победу одержали хабаровчане - 5:3.

«Армейцам» предстоит в очередной раз встретиться с московским «Динамо» сегодня, в 15:00 на льду «Ерофей арены». Это будет вторая игра финальной серии чемпионата страны по хоккею с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU