Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске
Тринадцать организаций накопили впечатляющий долг по зарплатам - 28 миллионов рублей. Причем большая часть организаций сейчас в стадии банкротства. Положенных денег ждут 572 жителя Хабаровска.
Стоит отметить, что в прошлом месяце, как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, долг по зарплатам был 40 миллионов рублей.
- Самый большой долг - почти шесть с половиной миллионов рублей - у НПО «Спецмост» и ОАО «Центральный автомобильный ремонтный завод» - порядка пяти миллионов рублей. Еще десять организаций не показывают никакой экономической динамики, что вызывает опасения, - сказал Александр Анисимов, начальник управления экономического развития Хабаровска.
Господин Анисимов также подчеркнул, что в данный момент решается вопрос о привлечении к этой проблеме специалистов налоговой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU