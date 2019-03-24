Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-24T06:54:15+03:00

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Тринадцать организаций накопили впечатляющий долг по зарплатам - 28 миллионов рублей. Причем большая часть организаций сейчас в стадии банкротства. Положенных денег ждут 572 жителя Хабаровска.

Стоит отметить, что в прошлом месяце, как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, долг по зарплатам был 40 миллионов рублей.

- Самый большой долг - почти шесть с половиной миллионов рублей - у НПО «Спецмост» и ОАО «Центральный автомобильный ремонтный завод» - порядка пяти миллионов рублей. Еще десять организаций не показывают никакой экономической динамики, что вызывает опасения, - сказал Александр Анисимов, начальник управления экономического развития Хабаровска.

Господин Анисимов также подчеркнул, что в данный момент решается вопрос о привлечении к этой проблеме специалистов налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU