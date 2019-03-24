СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-24T08:07:46+03:00

Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Квартира в пятиэтажном доме по улице Даниловского загорелась сегодня ночью. Густые клубы дыма валили с из окон на первом этаже. Как оказалось, в момент пожара в охваченной огнем квартире находились люди.

Вызов о горящей квартире поступил, как сообщает главк МЧС России по Хабаровскому краю, в 01:12 ночи. Прибывшие на место пожарные отправились на разведку в поисках возможно оставшихся людей и очага огня.

Пробравшись в пострадавшую квартиру, огнеборцы обнаружили троих человек - мать и двоих детей. С отравлением продуктам горения их госпитализировали. 20 человек самостоятельно покинули дом до прибытия пожарных.

- Чуть больше 20 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. От огня пострадали кухонная мебель на площади три квадратных места, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар тушили десять человек и три единицы техники. Причины установят специалисты Госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU