2019-03-24T11:30:44+03:00
Происшествия

Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском

Злоумышленник воспользовался тем, что дом заброшен
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под ХабаровскомПьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под ХабаровскомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В поселке Переяславка 30-летний мужчина ограбил пустующий участок - хозяева покинули владения после пожара. Внимание злоумышленника привлек металл.

Плохо лежащий металл селянин заметил, когда шел в гости к приятелю. Как сообщает пресс-служба главка полиции по Хабаровскому краю, сначала мужчина выпивал в своем доме в гордом одиночестве. Когда спиртное закончилось, злоумышленник захотел продолжения банкета, но уже в компании.

На дело селянин подбил своего знакомого. Мужчина достоверно знал, что участок заброшен и сумел донести это до приятеля. Вместе они вывезли металл и сдали в пункт приема вторичного сырья. Деньги потратили на личные цели.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей
Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске
Матч «СКА-Нефтяник» - «Динамо» 23 марта: хабаровчане одержали первую победу в финальной серии суперлиги по бенди
Погода в Хабаровске на 24 марта 2019 года: днем до +1 градуса, без осадков
Миллионы на молоко: фермер из Хабаровского края выиграл грант на развитие бизнеса
В подарок ко Дню рождения Хабаровска свои двери распахнет настоящий рыцарский замок
В ЕАО достроили российскую часть моста через Амур
Хабаровск и Фуюань продолжают дружить
В Хабаровском крае на 12 ледовых переправ стало меньше
Погода в Хабаровске на 23 марта 2019 года: днем до -3 градусов, возможен небольшой снег
Пожар уничтожил баню с верандой и едва не добрался до дома биробиджанца
Мэр Хабаровска раскритиковал стройку в парке имени Гастелло
На камчатском предприятии работников безбожно заставляли чистить спецодежду
Жители Охотского района встретятся с губернатором Хабаровского края
Эшелон с сирийским оружием сделает первую остановку в Хабаровском крае в Новом Ургале
Комсомольчане пожаловались на неприятный запах после пожара на НПЗ
Сотни иностранцев в ЕАО сдали фиктивный экзамен по русскому языку
Рецидивисты в Хабаровске наладили торговлю крадеными окнами через интернет
В ТОСЭР «Комсомольск» скоро появится электричество
Коммерсанты попробовали бесплатно арендовать казенные земли в Хабаровском крае
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край