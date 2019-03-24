СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-24T11:30:44+03:00

Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В поселке Переяславка 30-летний мужчина ограбил пустующий участок - хозяева покинули владения после пожара. Внимание злоумышленника привлек металл.

Плохо лежащий металл селянин заметил, когда шел в гости к приятелю. Как сообщает пресс-служба главка полиции по Хабаровскому краю, сначала мужчина выпивал в своем доме в гордом одиночестве. Когда спиртное закончилось, злоумышленник захотел продолжения банкета, но уже в компании.

На дело селянин подбил своего знакомого. Мужчина достоверно знал, что участок заброшен и сумел донести это до приятеля. Вместе они вывезли металл и сдали в пункт приема вторичного сырья. Деньги потратили на личные цели.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU