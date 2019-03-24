Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-24T13:03:37+03:00

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Белый медвежонок, который всю зиму учился выживать без мамы, наконец ушел из села Рыркайпий на Чукотке. Оказалось, что это девочка, которая самостоятельно даже не могла разгрызть мерзлые моржовые туши.

Чукотская Умка, как говорят местные и наблюдатели, ушла на восток. Надеются, что медведица отправились к большой воде, где самостоятельно начнет охотится и сможет приспособиться к условиям жизни в естественной среде обитания. Как подчеркивают специалисты, все предпосылки для этого есть - велика вероятность, что девочка успела-таки перенять несколько уроков охоты от своей мамы.

Операция по сохранению маленького белого медведя в дикой природе - уникальна. Дело в том, что охота у этих хищников специфична и ее премудростям нельзя научить искусственно. Сделать это может только мама-медведица, с которой у дитя связь держится обычно до двух лет. В нашем случае, скорее всего, маму Умки убили браконьеры.

Как ранее писала «КП-Хабаровск», чукотской Умкой интересовались несколько зоопарков России. Однако благодаря усилиям наблюдателей во главе с Татьяной Миненко и ее друзей из Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» медведицу удалось оставить в естественной среде обитания, не дать ей привыкнуть к людям и отвадить от села.

ИСТОЧНИК KP.RU