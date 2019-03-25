2019-03-25T02:27:47+03:00
Общество

«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края

Уникальный проект реализует владелец фермы на своем «дальневосточном» гектаре
Ольга КИВА
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«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Житель Хабаровского края получил «дальневосточный» гектар, чтобы организовать свою ферму. Игорь Даниленко стал разводить коз. Его бизнес получил значительную финансовую поддержку – 16 миллионов рублей. Деньги на развитие своего дела Игорь получил за счет гранта. Плюс к этой сумме фермер добавил свои семь миллионов рублей. К слову, молочное козоводство впервые получило грантовую поддержку в Хабаровском крае.

- Оформили три «дальневосточных» гектара в январе 2017 года. Закупили коз, открыли миницех по переработке молока и получили необходимые сертификаты на продукцию. Выпускать молоко и сыр начали в июне 2018 года, - рассказал землевладелец Игорь Даниленко.

Также фермер разработал проект «Коза в аренду», суть которого сводится к привлечению дополнительных финансов. Каждый желающий может вложить небольшие деньги и получать доход или продукцию исходя из доходности в 15 процентов годовых. Так, с инвесторами заключают договор и потом регулярно представляют ему отчет о «работе» инвестиции, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Так, с помощью проекта уже удалось увеличить поголовье скота на 37 коз. Всего в хозяйстве уже более 100 животных. К слову, если пять процентов хабаровчан захотят выпить по стакану козьего молока в день – это уже будет шесть тысяч литров молока в день. Чтобы получить такой объем, нужно иметь поголовье до пяти тысяч коз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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