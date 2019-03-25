Хабаровские коммунисты митинговали под лозунгом «Год обманутых надежд»

СЕГОДНЯ 02:48 2019-03-25T02:48:37+03:00

Чтобы выразить свою позицию, участники приехали из Бикина, Вяземского и Комсомольска-на-Амуре

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В субботу, 23 марта, в центре Хабаровска прошел митинг под названием «Год обманутых надежд». Мероприятие, в котором участвовали порядка 500 человек, организовали местные коммунисты. При этом желающие заявить свою гражданскую позицию в отношении социально-экономической политики приехали в краевую столицу из Бикина, Вяземского и Комсомольска-на-Амуре.

- Среди выступающих были люди молодого и среднего возраста. Они протестовали против антинародного повышения пенсионного возраста и НДС, роста цен и тарифов, увеличения налогов и пошлин, принятия репрессивных законов против свободы слова и продолжающегося уже шестой год подряд падения реальных доходов населения России, - сообщили в пресс-службе Хабаровского крайкома КПРФ.

После митинга сотни горожан прошли от Комсомольской площади по улице Муравьева-Амурского до площади имени Ленина. В руках шествующие несли красные флаги и плакаты. К слову, прохожие положительно оценивали действия протестующих и поддерживали их требования.

ИСТОЧНИК KP.RU