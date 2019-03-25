2019-03-25T03:08:01+03:00
Происшествия

Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милями

Фигурант нашел покупателя через социальные сети
Ольга КИВА
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Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милямиМногодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милямиФото: Олег ЗОЛОТО
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Многодетный отец в Хабаровске сядет на скамью подсудимых из-за сделки с несуществующими милями. По версии следствия, 33-летний подозреваемый решил заработать на продаже якобы имеющихся у него бонусов. Покупателя фигурант нашел в социальной сети.

- Потерпевший намеревался купить 10 тысяч миль одной из популярных авиакомпаний. Задержанный предложил выкупить бонусы за пять тысяч рублей, хотя не являлся участником программы лояльности. Когда покупатель перевел часть денег и после этого дозвониться до продавца уже не смог – мужчина перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подозреваемый уже раскаялся в содеянном и вину признал. В свое оправдание он сообщил, что пошел на преступление в связи с тяжелым материальным положением. К тому же на его иждивении находится семь детей. Расследование уголовного дела уже закончилось, материалы дела находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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