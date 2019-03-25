Неопознанная рысь гостит в заповедных лесах Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:32 2019-03-25T06:44:53+03:00

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В заповеднике «Болоньский» Хабаровского края ученые сделали маленькие открытия. Так, в этом году в охраняемых лесах побывала семья волков, что случается не каждый год. Как отмечают специалисты, это тревожный сигнал для копытных, например, для косули. Численность этих животных снижается на территории Нижнего Приамурья.

- Еще в конце февраля обнаружили следы рыси. Дикая кошка побывала в районе кордона Кирпу. К слову, для этого животного не характерно обитание в водно-болотных угодьях. Впервые после создания заповедника рысь пересекла долину реки Сельгон в 2017 году. Сейчас хищник уже дважды отметился в пойменных лесах правобережья Симми, в релке Черемшиной, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты рассказали, что на северо-западе от заповедника охотники заметили тигра. Полосатый хищник зимовал в мелкосопочнике по долине Алькана. Это говорит о том, что численность копытных позволяет хищнику прокормиться.

ИСТОЧНИК KP.RU