2019-03-25T06:44:53+03:00
Общество

Неопознанная рысь гостит в заповедных лесах Хабаровского края

Дикая кошка дважды отметилась в пойменных лесах правобережья Симми
Ольга КИВА
Поделиться:
Неопознанная рысь зачастила в заповедные леса Хабаровского краяНеопознанная рысь зачастила в заповедные леса Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

В заповеднике «Болоньский» Хабаровского края ученые сделали маленькие открытия. Так, в этом году в охраняемых лесах побывала семья волков, что случается не каждый год. Как отмечают специалисты, это тревожный сигнал для копытных, например, для косули. Численность этих животных снижается на территории Нижнего Приамурья.

- Еще в конце февраля обнаружили следы рыси. Дикая кошка побывала в районе кордона Кирпу. К слову, для этого животного не характерно обитание в водно-болотных угодьях. Впервые после создания заповедника рысь пересекла долину реки Сельгон в 2017 году. Сейчас хищник уже дважды отметился в пойменных лесах правобережья Симми, в релке Черемшиной, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты рассказали, что на северо-западе от заповедника охотники заметили тигра. Полосатый хищник зимовал в мелкосопочнике по долине Алькана. Это говорит о том, что численность копытных позволяет хищнику прокормиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров
Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернет
Хабаровчанин вернулся из Швеции чемпионом мира по спортивному ориентированию
Обналиченные деньги хабаровчанки неожиданно исчезли прямо в банке
В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа
Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов
Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района остаются роскошью
«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык
Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске
Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милями
Хабаровские коммунисты митинговали под лозунгом «Год обманутых надежд»
«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 25 марта 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей
Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском
Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске