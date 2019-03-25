2019-03-25T06:39:11+03:00
Общество

«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык

Другие отличившиеся воспитатели и педагоги получили заслуженные награды еще в пяти номинациях
Ольга КИВА
Поделиться:
«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский языкФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Учитель года Хабаровского края – 2019». Торжественная церемония награждения победителей прошла в Краевом центре образования. Лучших педагогов выбирали в шести номинациях из более 100 конкурсантов. К слову, в этом году количество претендентов на победу оказалось рекордным. В мероприятии участвовали представители всех муниципальных образований региона.

- В итоге «Лучшим учителем года» признали преподавателя английского языка, заместителя директора по учебно-воспитательной работе хабаровской школы №12 Ольгу Богачеву. «Лучшим воспитателем года» стала Наталья Булдакова из детского сада №14 в Советской Гавани. Также определили победителей в номинациях «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности года» и «Лучший педагог-психолог года», - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Отметим, что в номинации «Лучший воспитатель года» также отметили Татьяну Корниенко, воспитателя хабаровского детского сада №36 «Радуга» и Елену Павленко, воспитателя детского сада в селе Лидога Нанайского района. Их наградили дипломами и денежными премиями.

Напомним, что победители конкурса представят Хабаровский край на заключительных этапах всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Мастер-класс родного языка». Профессиональные состязания пройдут в сентябре-ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров
Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернет
Хабаровчанин вернулся из Швеции чемпионом мира по спортивному ориентированию
Обналиченные деньги хабаровчанки неожиданно исчезли прямо в банке
В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа
Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов
Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района остаются роскошью
Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске
Неопознанная рысь гостит в заповедных лесах Хабаровского края
Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милями
Хабаровские коммунисты митинговали под лозунгом «Год обманутых надежд»
«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 25 марта 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей
Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском
Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске