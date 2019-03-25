«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык

СЕГОДНЯ 04:37 2019-03-25T06:39:11+03:00

Другие отличившиеся воспитатели и педагоги получили заслуженные награды еще в пяти номинациях

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В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Учитель года Хабаровского края – 2019». Торжественная церемония награждения победителей прошла в Краевом центре образования. Лучших педагогов выбирали в шести номинациях из более 100 конкурсантов. К слову, в этом году количество претендентов на победу оказалось рекордным. В мероприятии участвовали представители всех муниципальных образований региона.

- В итоге «Лучшим учителем года» признали преподавателя английского языка, заместителя директора по учебно-воспитательной работе хабаровской школы №12 Ольгу Богачеву. «Лучшим воспитателем года» стала Наталья Булдакова из детского сада №14 в Советской Гавани. Также определили победителей в номинациях «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности года» и «Лучший педагог-психолог года», - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Отметим, что в номинации «Лучший воспитатель года» также отметили Татьяну Корниенко, воспитателя хабаровского детского сада №36 «Радуга» и Елену Павленко, воспитателя детского сада в селе Лидога Нанайского района. Их наградили дипломами и денежными премиями.

Напомним, что победители конкурса представят Хабаровский край на заключительных этапах всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Мастер-класс родного языка». Профессиональные состязания пройдут в сентябре-ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU