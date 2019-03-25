2019-03-25T06:37:35+03:00
Общество

Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района остаются роскошью

Губернатор Хабаровского края уже поручил проработать введение льготных билетов за четыре с половиной тысячи рублей за рейс
Ольга КИВА
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Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района роскошьИз-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района роскошьФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Сергей Фургал побывал с деловым визитом в Охотском районе. За два дня, 22 и 23 марта, глава региона ознакомился с работой ряда социально-значимых объектов. Первое совещание прошло в аэропорту райцентра.

- Губернатору рассказали, что сегодня цена авиабилета по маршруту "Охотск-Хабаровск" более 12 тысяч рублей, из Охотска до Николаевска - девять тысяч рублей. При этом из Охотска улететь еще как-то можно, но из Хабаровска в Охотск уже возникают сложности. Также глава районной администрации сообщил, что после перехода аэропорта «Советская Гавань» в федеральную собственность увеличились сборы, однако деньги на ремонт и содержание здания аэровокзала и взлетно-посадочной полосы никто не торопится выделять, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Другая проблема – это дорогое топливо. Авиационная компания вынуждена закупать керосин по цене 100 тысяч рублей. Такие расходы сказываются и на стоимости продуктов питания, доставить которые в Охотск зимой возможно только по воздуху.

Сергей Фургал отметил, что в высоких ценах на товары отчасти виноваты и сами предприниматели. Глава региона обратился к районной администрации с просьбой проследить за ценами на некоторые виды продуктов. Также губернатор поручил краевому минтрансу проработать введение льготных билетов за четыре с половиной тысячи рублей за рейс. Сергей Фургал считает, что 90 процентов авиабилетов должны быть льготными и предназначаться для жителей района, а остальные 10 процентов – по высокой цене для прибывающих в район вахтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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