Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов
Хабаровчанин в магазине не смог проверить, правильно ли ему посчитали цену на весовой товар. Сомнения возникли, потому что в торговом зале не оказалось измерительного прибора - весов. Такое положение дел покупатель расценил как нарушение своих потребительских прав.
- По заявлению горожанина провели проверку и выяснили, что измерительное оборудование действительно отсутствует в торговой точке. Это нарушение правил продажи. Действия торговца расценили как административное правонарушение, - рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
Как результат, индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит магазин, объявили предостережение о недопустимости нарушения законных требований. Торговец одумался, быстро исправился и установил весы в торговом зале. Теперь посетители торговой точки могут проверить правильность цены, меры и веса приобретенного товара.
ИСТОЧНИК KP.RU