2019-03-25T06:31:09+03:00
Общество

Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов

Покупателю не понравилось, что его лишили возможности проверять, правильно ли рассчитали стоимость весовой продукции
Ольга КИВА
Поделиться:
Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весовДотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весовФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Хабаровчанин в магазине не смог проверить, правильно ли ему посчитали цену на весовой товар. Сомнения возникли, потому что в торговом зале не оказалось измерительного прибора - весов. Такое положение дел покупатель расценил как нарушение своих потребительских прав.

- По заявлению горожанина провели проверку и выяснили, что измерительное оборудование действительно отсутствует в торговой точке. Это нарушение правил продажи. Действия торговца расценили как административное правонарушение, - рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Как результат, индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит магазин, объявили предостережение о недопустимости нарушения законных требований. Торговец одумался, быстро исправился и установил весы в торговом зале. Теперь посетители торговой точки могут проверить правильность цены, меры и веса приобретенного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров
Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернет
Хабаровчанин вернулся из Швеции чемпионом мира по спортивному ориентированию
Обналиченные деньги хабаровчанки неожиданно исчезли прямо в банке
В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа
Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района остаются роскошью
«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык
Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске
Неопознанная рысь гостит в заповедных лесах Хабаровского края
Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милями
Хабаровские коммунисты митинговали под лозунгом «Год обманутых надежд»
«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 25 марта 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей
Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском
Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске