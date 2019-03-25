Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-25T06:31:09+03:00

Покупателю не понравилось, что его лишили возможности проверять, правильно ли рассчитали стоимость весовой продукции

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Хабаровчанин в магазине не смог проверить, правильно ли ему посчитали цену на весовой товар. Сомнения возникли, потому что в торговом зале не оказалось измерительного прибора - весов. Такое положение дел покупатель расценил как нарушение своих потребительских прав.

- По заявлению горожанина провели проверку и выяснили, что измерительное оборудование действительно отсутствует в торговой точке. Это нарушение правил продажи. Действия торговца расценили как административное правонарушение, - рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Как результат, индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит магазин, объявили предостережение о недопустимости нарушения законных требований. Торговец одумался, быстро исправился и установил весы в торговом зале. Теперь посетители торговой точки могут проверить правильность цены, меры и веса приобретенного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU