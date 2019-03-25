В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-25T06:27:32+03:00

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Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» займется производством сжиженного природного газа. Мини-завод разместится на площадке «Ракитное». Голубое топливо, которое будут здесь заготавливать, ориентировано на внутренний рынок страны. Проект станет одним из первых для Хабаровского края в отрасли газопереработки.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сжиженным природным газом собираются снабдить удаленные объекты. Это поможет сократить затраты электростанций, котельных, промышленных предприятий и транспортных компаний. Использование голубого топлива на транспорте также приведет к снижению количества выбросов и загрязняющих веществ в окружающую среду.

В развитие производства на территории ТОСЭР готовы вложить больше миллиарда рублей. Новое предприятие обеспечит 58 рабочих мест. По расчетам специалистов, в ближайшие 10 лет налоговые платежи во все уровни бюджетов составят порядка 680 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU