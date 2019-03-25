Обналиченные деньги хабаровчанки неожиданно исчезли прямо в банке

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-25T06:38:04+03:00

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К полицейским в Хабаровске обратилась посетительница одного из банков, расположенных в центре города. 32-летняя горожанка рассказала, что обналичила 10 тысяч рублей с пластиковой карты, однако деньги забрать забыла и ушла. По дороге она спохватилась, вернулась обратно, но лоток аппарата уже был пуст.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре вышли на подозреваемую. Фигурантке 48 лет, ранее она не попадала в поле зрения правоохранителей. Женщина сама во всем призналась и добровольно возместила потерпевшей ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если вину женщины докажут в суде, тогда она может угодить за решетку на срок до пяти лет. На время расследования с задержанной взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU