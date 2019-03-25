2019-03-25T07:56:20+03:00
Спорт

Хабаровчанин вернулся из Швеции чемпионом мира по спортивному ориентированию

В спринтерской гонке Сергей Горланов и шведский спортсмен показали одинаковое время
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанин из Швеции вернулся чемпионом мира по спортивному ориентированию ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяХабаровчанин из Швеции вернулся чемпионом мира по спортивному ориентированию ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Швеции прошел чемпионат мира по спортивному ориентированию. Состязания стартовали 19 марта и закончились вчера, 24 марта. Участие в них принимали, в том числе, и восемь спортсменов из Хабаровского края.

- В первый день соревнований комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала серебряную медаль в гонке на длинной дистанции. В этой же дисциплине Мария Воробьёва из Хабаровска завоевала звание чемпионки Европы среди спортсменок в возрасте до 17 лет. На второй день соревнований «золото» взял хабаровчанин Сергей Горланов. К слову, он и его соперник из Швеции в спринтерской гонке показали одинаковое время – 15 минут и 35 секунд. Бронзовым призёром в спринте стал Эдуард Хренников, - рассказали краевом министерстве физической культуры и спорта.

Среди девушек в возрасте до 20 лет «серебро» на первенстве мира в спринтерской гонке взяла Софья Кузнецова. Она буквально на секунду опередила шведскую спортсменку Эллен Бленноу. На этой же дистанции отличный результат показал хабаровчанин Николай Таран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров
Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернет
Обналиченные деньги хабаровчанки неожиданно исчезли прямо в банке
В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа
Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов
Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района остаются роскошью
«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык
Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске
Неопознанная рысь гостит в заповедных лесах Хабаровского края
Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милями
Хабаровские коммунисты митинговали под лозунгом «Год обманутых надежд»
«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 25 марта 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей
Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском
Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске