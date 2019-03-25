Хабаровчанин вернулся из Швеции чемпионом мира по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-25T07:56:20+03:00

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В Швеции прошел чемпионат мира по спортивному ориентированию. Состязания стартовали 19 марта и закончились вчера, 24 марта. Участие в них принимали, в том числе, и восемь спортсменов из Хабаровского края.

- В первый день соревнований комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала серебряную медаль в гонке на длинной дистанции. В этой же дисциплине Мария Воробьёва из Хабаровска завоевала звание чемпионки Европы среди спортсменок в возрасте до 17 лет. На второй день соревнований «золото» взял хабаровчанин Сергей Горланов. К слову, он и его соперник из Швеции в спринтерской гонке показали одинаковое время – 15 минут и 35 секунд. Бронзовым призёром в спринте стал Эдуард Хренников, - рассказали краевом министерстве физической культуры и спорта.

Среди девушек в возрасте до 20 лет «серебро» на первенстве мира в спринтерской гонке взяла Софья Кузнецова. Она буквально на секунду опередила шведскую спортсменку Эллен Бленноу. На этой же дистанции отличный результат показал хабаровчанин Николай Таран.

ИСТОЧНИК KP.RU