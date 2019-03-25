СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-25T08:37:46+03:00

В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц Фото: УМВД России по городу Хабаровску

У одной потерпевшей на голове синяк, у другой – ссадины

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В минувшие выходные, 23 марта, в краевой столице произошло дорожное происшествие, в котором пострадали две девочки. Школьницы переходили дорогу справа налево, как положено, по «зебре» на переулке Студенческом. Однако дойти до противоположного края дороги пешеходам не удалось – они оказались под колесами машины Toyota Passo.

Как сообщил информированный источник, за рулем иномарки находилась автолюбительница, стаж вождения которой 13 лет. На момент происшествия женщина была трезва. Это доказывают результаты медицинского освидетельствования.

После столкновения девочки упали и ударились головами. У одной из них ушиб мягких тканей, у другой – ссадины. Обеих потерпевших доставили в больницу и оказали им медицинскую помощь. Как позже выяснилось, девочки оказались на дороге одни, когда шли в гости с разрешения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU