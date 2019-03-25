2019-03-25T08:37:46+03:00
Происшествия

В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц

У одной потерпевшей на голове синяк, у другой – ссадины
Ольга КИВА
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В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьницВ Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьницФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные, 23 марта, в краевой столице произошло дорожное происшествие, в котором пострадали две девочки. Школьницы переходили дорогу справа налево, как положено, по «зебре» на переулке Студенческом. Однако дойти до противоположного края дороги пешеходам не удалось – они оказались под колесами машины Toyota Passo.

Как сообщил информированный источник, за рулем иномарки находилась автолюбительница, стаж вождения которой 13 лет. На момент происшествия женщина была трезва. Это доказывают результаты медицинского освидетельствования.

После столкновения девочки упали и ударились головами. У одной из них ушиб мягких тканей, у другой – ссадины. Обеих потерпевших доставили в больницу и оказали им медицинскую помощь. Как позже выяснилось, девочки оказались на дороге одни, когда шли в гости с разрешения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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