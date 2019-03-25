СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-25T09:12:19+03:00

В Комсомольске ушел из жизни чемпион Дальнего Востока по легкой атлетике Валентин Гроза ФОТО: Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края

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В минувшие выходные, 23 марта, стало известно о кончине Валентина Леонидовича Грозы. Тренер по легкой атлетике, в прошлом чемпион Дальнего Востока и Хабаровского края скончался после продолжительной болезни.

- Валентин Леонидович родился в семье военного в Шимановске Амурской области, учился в школе поселка Раздольный в Приморском крае, а легкой атлетикой начал заниматься в Южно-Сахалинске. Учился в педагогическом институте и продолжал заниматься спортом, стал кандидатом в мастера спора, - рассказали в пресс-центре краевого министерства физической культуры и спорта.

В качестве тренера Валентин Леонидович начал работать в 1990 году. Он воспитал таких спортсменов, как Филиппова Анастасия, Межунова Екатерина, Алексеенко Александра. Они стали первыми членами сборной команды России, мастерами спорта и призерами Всероссийских и Международных соревнований по легкой атлетике. Валентин Гроза также занимался научными изысканиями, разрабатывал новые методики подготовки спортсменов, занимался общественной деятельностью. Труд Валентина Леонидовича отмечен государственными знаками «Отличник физической культуры и спорта» и «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Прощание с Валентином Леонидовичем состоится 26 марта в ритуальном зале в 12 часов 30 минут по адресу: Комсомольск-на-Амуре, улица Копровая, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU