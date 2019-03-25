2019-03-25T10:27:01+03:00
Общество

В Хабаровске рассказали, чем займут школьников на весенних каникулах

За парты ребята вернутся 1 апреля
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровске рассказали, чем займут школьников на весенних каникулахВ Хабаровске рассказали, чем займут школьников на весенних каникулахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьникам на период весенних каникул в Хабаровском крае будет чем заняться. До 31 марта ребята смогут посетить кружки, спортивные секции, факультативы. Также специалисты проведут консультации для старшеклассников, индивидуальные и групповые занятия по общеобразовательным предметам.

Как сообщили в пресс-службе управления образования, с 25 по 29 марта в 74 учреждениях образования откроются лагеря с дневным пребыванием. Общая стоимость путевки за пять дней с двухразовым питанием составит одну тысячу 438 рублей, из которых 375 рублей - это средства городского бюджета и одна тысяча 63 рубля - родительская плата. За трехразовое питание придется отдать на 362 рубля больше.

Ребята будут участвовать в конкурсе «Амурские зори», в олимпиаде «Люби и знай свой край», в научно-практической конференции «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой». Более 250 учащихся поедут и в Москву, Санкт -Петербург, Казань, Владивосток и Благовещенск. К учебному процессу дети вернутся 1 апреля.

По вопросам организации каникулярного отдыха детей обращайтесь по номеру 55-68-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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