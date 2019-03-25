Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-25T07:54:46+03:00

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В рамках рабочей поездки в Охотский район губернатор Сергей Фургал посетил среднюю школу №1 и интернат для детей народов Севера. В первом учебном заведении учатся 13 детей, которые рассказали главе региона о плохой сотовой связи и отсутствие интернета.

- В краевом министерстве образования заявили, что соответствующее направление есть в нацпроекте «Образование». Предположительно к 2021 году всемирная сеть появится в городе. К слову, родители воспитанников - оленеводы, работающие в сотнях километров к северу от районного центра. Домой школьников отправляют к родителям только на время летних каникул, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В средней школе №1 губернатору края показали, какие тюльпаны выращивают в несвойственных цветам условиях. Еще в учебном заведении растят огурцы и зелень для столовой. Кстати, здесь все школьники питаются одинаково - на 119 рублей. Однако в учебном заведении не хватает спортинвентаря, например, желающим побегать на лыжах не хватает лыжных пар, а те, что есть, требуют замены.

Глава района пообещал привлечь спонсоров к приобретению спортивного инвентаря. Краевые власти, со своей стороны, рассмотрят вопрос приобретения посудомоечной машины для столового блока.

ИСТОЧНИК KP.RU