2019-03-25T07:54:46+03:00
Общество

Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернет

Всемирная сеть охватит город предположительно в 2021 году
Ольга КИВА
Поделиться:
Школе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернетШколе Охотска в Хабаровском крае пообещали спортинвентарь и высокоскоростной интернетФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В рамках рабочей поездки в Охотский район губернатор Сергей Фургал посетил среднюю школу №1 и интернат для детей народов Севера. В первом учебном заведении учатся 13 детей, которые рассказали главе региона о плохой сотовой связи и отсутствие интернета.

- В краевом министерстве образования заявили, что соответствующее направление есть в нацпроекте «Образование». Предположительно к 2021 году всемирная сеть появится в городе. К слову, родители воспитанников - оленеводы, работающие в сотнях километров к северу от районного центра. Домой школьников отправляют к родителям только на время летних каникул, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В средней школе №1 губернатору края показали, какие тюльпаны выращивают в несвойственных цветам условиях. Еще в учебном заведении растят огурцы и зелень для столовой. Кстати, здесь все школьники питаются одинаково - на 119 рублей. Однако в учебном заведении не хватает спортинвентаря, например, желающим побегать на лыжах не хватает лыжных пар, а те, что есть, требуют замены.

Глава района пообещал привлечь спонсоров к приобретению спортивного инвентаря. Краевые власти, со своей стороны, рассмотрят вопрос приобретения посудомоечной машины для столового блока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила двух школьниц
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров
Хабаровчанин вернулся из Швеции чемпионом мира по спортивному ориентированию
Обналиченные деньги хабаровчанки неожиданно исчезли прямо в банке
В Хабаровском крае наладят производство сжиженного природного газа
Дотошный хабаровчанин доставил торговцу массу проблем из-за весов
Из-за высоких цен полеты в Хабаровск для жителей Охотского района остаются роскошью
«Лучший учитель года» в Хабаровском крае преподает английский язык
Детдомовец с отверткой не успел сбежать из взломанного магазина в Комсомольске
Неопознанная рысь гостит в заповедных лесах Хабаровского края
Многодетный отец в Хабаровске провернул сделку с несуществующими милями
Хабаровские коммунисты митинговали под лозунгом «Год обманутых надежд»
«Коза в аренду» поможет напоить молоком жителей Хабаровского края
Погода в Хабаровске на 25 марта 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Белый медвежонок-сирота, которую спасали на Чукотке, ушла от людей
Пьяный вор-металлист ограбил участок по пути в гости под Хабаровском
Программированию и разработке приложений дополненной реальности научат школьников в Хабаровском крае
Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Хабаровске
Долги предприятий по зарплатам посчитали в Хабаровске