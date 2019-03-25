2019-03-25T08:53:54+03:00
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров

Пепловый шлейф не задел населенные пункты
Ольга КИВА
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метровВулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метровФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Сегодня, 25 марта, над вулканом Шивелуч появился пепловый столб. Специалисты сообщили, что высота выброса составила до пяти тысяч метров. Пепловый шлейф распространился на юго-восток от исполина, но ни одного населенного пункта на его пути не было.

- Темное облако отнесло ветром на расстояние 70 километров в сторону Камчатского залива. Также отметим, что в районе вулкана нет зафиксированных туристических групп, не проходят трассы движения воздушных судов. Извержению присвоили «оранжевый» код опасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, вулкан Шивелуч активизировался в конце 2018 года и с тех пор регулярно напоминает о себе пепловыми выбросами.

Отметим, что в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали сообщения от населения о пеплопаде. Жителям края напоминают, что в экстренных ситуациях необходимо звонить «01» со стационарного устройства или «101» с сотового телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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