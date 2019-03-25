Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб высотой до пяти тысяч метров
Сегодня, 25 марта, над вулканом Шивелуч появился пепловый столб. Специалисты сообщили, что высота выброса составила до пяти тысяч метров. Пепловый шлейф распространился на юго-восток от исполина, но ни одного населенного пункта на его пути не было.
- Темное облако отнесло ветром на расстояние 70 километров в сторону Камчатского залива. Также отметим, что в районе вулкана нет зафиксированных туристических групп, не проходят трассы движения воздушных судов. Извержению присвоили «оранжевый» код опасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Напомним, вулкан Шивелуч активизировался в конце 2018 года и с тех пор регулярно напоминает о себе пепловыми выбросами.
Отметим, что в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали сообщения от населения о пеплопаде. Жителям края напоминают, что в экстренных ситуациях необходимо звонить «01» со стационарного устройства или «101» с сотового телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU