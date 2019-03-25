2019-03-25T11:36:57+03:00
Общество

Свадебных юбиляров поздравили в Ванинском районе Хабаровского края

Супруги Макаренко уже 50 лет отмечают день своей свадьбы
Ольга КИВА
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Свадебных юбиляров поздравили в Ванинском районе Хабаровского края ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского краяСвадебных юбиляров поздравили в Ванинском районе Хабаровского края ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае поздравили еще одну семейную пару, чей брак длится вот уже 50 лет. Супругам Макаренко - Николаб Александровичу и Александре Алексеевне, вручили памятный знак «За супружеское долголетие». Награда символизирует уважение и общественное признание заслуг в укреплении института семьи и брака и вклад в развитие муниципалитета.

- Свадебные юбиляры – коренные дальневосточники. Николай Александрович родился в Советской Гавани, а Александра Алексеевна Артеме Приморского края. Оба росли и воспитывались в многодетных и дружных семьях. Кроме почетного знака супругам также вручили приветственные адреса от имени губернатора края и главы района, - рассказали в администрации Ванинского района.

Напомним, почетный знак «За супружеское долголетие» учредили в честь 100-летия со дня образования органов ЗАГС России. Награду вручают семьям, проживших в браке более 50 лет. К слову, заявки на вручение знака свадебным юбилярам поступили из 14 муниципальных районов на чествование 57 семей. Оставить заявку могу сами супруги, отметившие 50 лет совместной жизни и больше, а также родственники или друзья. Обращаться нужно в ЗАГС по месту жительства. Обязательное условие - награда вручается семьям, которые на протяжении последних 10 лет живут в Хабаровском крае, а их брак заключен в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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