2019-03-25T11:05:05+03:00
Общество

В больнице Хабаровского края незаконно избавлялись от документов

Медучреждению в Тугуро-Чумиканском районе уже выдали предписание
Ольга КИВА
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В больнице Хабаровского края незаконно избавлялись от документовВ больнице Хабаровского края незаконно избавлялись от документовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В больнице Тугуро-Чумиканского района провели плановую проверку и выяснили, что в учреждении нарушают законодательства об архивном деле. Так, инспекторы указали сотрудникам больницы на нарушенные правила организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

- Если говорить более предметно, то в среди грубейших ошибок были нарушение нормативных сроков описания обнаруженных дел постоянного хранения. Кроме того, в больнице игнорировали такую процедуру, как проведение проверки наличия и состояния дел. Сотрудники также уничтожали дела, сроки хранения которых еще не истекли, и не принимали меры для розыска отсутствующих дел, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

В итоге медицинскому учреждению выдали предписание и уведомление о составлении административного протокола за «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов». К ответственности привлекли главного врача. К слову, материалы проверки направят в прокуратуру, где окажут помощь по исполнению пунктов предписания и контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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