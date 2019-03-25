«Сирийский перелом» уже добрался до Комсомольска

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-25T10:37:06+03:00

Поезд с выставкой прибыл в город Юности сегодня, 25 марта

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В Комсомольске-на-Амуре встретили поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Состав колесит по всей стране с выставкой трофейного оружия и техники, которые изъяли у международных террористов в Сирии. Ранее эшелон останавливался на станции Новый Ургал, впереди остановка в Хабаровске.

- Поезд прибыл в 10 часов утра. Его встречали в торжественной обстановке горожане, школьники и студенты, курсанты военно-патриотических клубов, воины местного гарнизона, представители администрации города, городской Думы и общественных организаций. Горожанам показывали экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск и химическое оружие, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что экскурсию по выставке провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. К слову, работы военных художников и фотографов привлекли внимание комсомольчан даже больше, чем трофейное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU