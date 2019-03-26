Индийцев пригласили на день рождения Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:21 2019-03-26T02:21:57+03:00

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В краевую столицу с культурной миссией впервые приехал генеральный консул Индии во Владивостоке. Он уже успел провести несколько встреч, в том числе встретился с Сергеем Кравчуком. Главе городской администрации иностранный гость рассказал о том, что уже сделано в рамках существующего сотрудничества, а также поделился планами.

- В Хабаровске прошел «Фестиваль Индии-2019». Это мероприятие устраивали в 21 городе России, краевая столица стала финальной точкой. Еще мы можем организовать в вашем городе фестиваль кино или отметить международный День йоги, - рассказал Кумар Шубхам, генеральный консул Индии во Владивостоке.

В дополнение к словам делегата мэр Сергей Кравчук добавил, что на праздновании 159-летия Хабаровска участвовал танцевальный коллектив «Бхаратнатьям», индийские мастера – в фестивале «Грани Востока». Кроме того, в городе регулярно проходят выставки-ярмарки индийских товаров.

Однако одной только культурной сферой иностранный гость не ограничивался. Так, во время разговора собеседники поговорили о сельском хозяйстве, геологоразведке, добыче полезных ископаемых, судостроении, обработке и заготовке древесины. Также в конце апреля в краевую столицу пожалуют бизнесмены из Индии с целью обсудить участие в совместных проектах. Специально для них подготовят портфолио инвестиционных предложений.

Кумар Шубхам предложил мэру Хабаровска установить побратимские связи с одним из городов Индии. Он считает, что это поможет более конструктивно и плодотворно сотрудничать по многим направлениям. Со своей стороны Сергей Кравчук инициативу одобрил и попросил гостей рассмотреть возможность участия талантливых молодых людей Индии в международном фестивале «Новые имена стран АТР», а также в праздновании Дня рождения Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU