2019-03-26T02:38:25+03:00
Политика

Трофеи «Сирийского перелома» привезут в Хабаровск 26 марта

Ожидается, что передвижную выставку увидят 25 тысяч человек
Ольга КИВА
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Трофеи «Сирийского перелома» привезут в Хабаровск 26 мартаТрофеи «Сирийского перелома» привезут в Хабаровск 26 мартаФото: Правительство Хабаровского края
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Эшелон с трофеями «Сирийский перелом» сделает последнюю третью остановку в Хабаровском крае. Ранее передвижную выставку демонстрировали в районе станции «Новый Ургал» и в Комсомольске-на-Амуре. Ожидается, что в краевой столице экспозицию увидят 25 тысяч человек.

- Поезд-музей с военными трофеями прибудет на станцию «Хабаровск-1» сегодня, 26 марта, в 11:00. В эшелоне 20 платформ, на которых разместили военную технику и вооружение, беспилотные летательные аппараты и даже автомобиль смертников. Всего экспонатов 500 штук. Экскурсии для посетителей проводят военные, участвовавшие в сирийской операции, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако одной только выставкой дело не ограничится. Так, во время экспозиции в ряды Всероссийского общественного военно-политического движения «Юнармия» торжественно примут новобранцев.

Отметим, что выставка будет открыта всего несколько часов, дальше поезд-музей отправится во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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