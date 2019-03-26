Лжепроверяющие в Хабаровском крае продают бизнесменам несуществующие документы

СЕГОДНЯ 03:04 2019-03-26T06:30:03+03:00

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Хабаровским бизнесменам в последнее время стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись должностными лицами. Лжепроверящие предлагали купить документы, чтобы в будущем избежать внеплановых проверок. Цена такой сделки - две тысячи рублей.

- Неизвестные обращаются в организации различных видов деятельности. Обращаем внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что в данном случае действия звонящих расцениваются как мошенничество. Если у кого-то уже были прецеденты или, возможно, даже перечисление денег, то убедительно просим сообщить об этом в полицию. Предоставленная вами информация поможет установить и задержать преступников, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят сохранять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов. Только так вы сможете сохранить свое имущество и деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU