Автобус маршрута 81 в Хабаровске будет ездить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 03:25 2019-03-26T06:28:33+03:00

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В краевой столице откорректировали расписание очередного автобуса. На этот раз поправки внесли в работу машин, следующих по маршруту №81. Причиной тому послужили многочисленные просьбы самих горожан, которым как воздух необходим этот общественный транспорт. Пассажиры попросили перенести время первого рейса.

- По новым правилам, автобусы теперь будут отъезжать от остановки «Индустриальный поселок» в 6:30, а не в 6:45, как было раньше. Скорректированное расписание вступит в силу первого апреля, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что время движения вечернего рейса осталось прежним. Жителям краевой столицы напоминают, что замечания и предложения по работе можно озвучить по телефонам 32-48-48 и 30-28-28. На звонки отвечают специалисты городского профильного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU