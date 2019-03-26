Любовь к машинам оказалась роковой для водителя без прав в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:53 2019-03-26T06:22:09+03:00

Мужчина рассчитывал, что его выручат поддельные документы, но и тут не повезло

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Водитель лесовоза попал в поле зрения полицейских после обычной проверки документов. Автоинспекторы выяснили, что у мужчины поддельные права. Это выяснилось довольно просто – фото на документе сильно отличалось от того, что было в базе ГИДББ.

- Позже выяснилось, что ранее у фигуранта были законные возможности управлять машиной, однако прав его лишили в 2018 году. Тогда водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал, что купил документ через интернет, чтобы ездить на машинах и дальше. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Если суд признает его виновным, то максимально возможным наказанием для него будет арест на полгода. Пока водитель находится на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU