2019-03-26T06:20:52+03:00
Общество

Большегрузам в Хабаровске ограничили движение

Запрет вступил в силу 25 марта
Ольга КИВА
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Большегрузам в Хабаровске ограничили движениеБольшегрузам в Хабаровске ограничили движениеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В краевой столице ввели ограничение на движение большегрузов, масса которых превышает три с половиной тонны на ось. Это вынужденная мера в период межсезонья. Практика показывает, что движущиеся грузовики и фуры разрушают дорожное полотно в период весенней распутицы. Отсутствие большегрузов на дороге поможет сохранить качество дорог на нужном уровне.

- Однако движение по городским трассам все-таки возможно при наличии специального разрешения. Документы оформляют круглосуточно на посту ГИБДД на въезде в Хабаровск через Амурский мост и с 8 до 20 часов на посту на 14-ом километре Владивостокского шоссе. При этом водители обязаны будут доплачивать за лишний вес, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Запрет снимут 3 мая. Ограничения не распространяются на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты.

Отметим, что вес большегрузного транспорта будут измерять в передвижных лабораториях. Их в Хабаровске на сегодняшний день четыре. Специалисты фиксируют на видеокамеры грузовики, проезжающие в зоне действия запрещающих знаков, и передают материалы в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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