2019-03-26T04:46:38+03:00
Общество

Партию зараженной сои в Хабаровском крае не выпустили в Казахстан

Десятки тонн товара оказались заражены повиликой
Ольга КИВА
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Партию зараженной сои в Хабаровском крае не выпустили в КазахстанПартию зараженной сои в Хабаровском крае не выпустили в КазахстанФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае собирались экспортировать партию сои в зернах в Казахстан, но доставку в экстренном порядке пришлось отложить. Оказалось, что весь товар, а это более 52 тонн зерна, был заражен повиликой – паразитическим растением семейства вьюнковых.

- Нарушение обнаружили при досмотре складов в Корсаково-2 в Хабаровском районе. Фитосанитарная экспертиза подтвердила, что вся партия сои, которую подготовили на экспорт, засорена семенами повилики, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Экспортеру категорически запретили вывозить зерно и выдали предписание. Согласно документу владельцы сои должны поместить продукцию на изолированное хранение, обеспечить невозможность выпуска продукции в оборот. Кроме того, компанию-продавца обязали выполнить одну из карантинных мер, например, обеззараживание, переработку или уничтожение подкарантинной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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