2019-03-26T06:17:44+03:00
Происшествия

Из-за «липовых» диагнозов призывников врач в Хабаровске сядет на скамью подсудимых

По версии следствия, женщина подделала документы восьми новобранцев
Ольга КИВА
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Из-за «липовых» диагнозов призывников врач в Хабаровске сядет на скамью подсудимыхИз-за «липовых» диагнозов призывников врач в Хабаровске сядет на скамью подсудимыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске ждет суда 53-летний врач-терапевт, участвовавшая в военно-врачебной комиссии. По версии следствия, женщина за деньги указывала в карточках новобранцев диагнозы, которые препятствовали прохождению службы. За свои маленькие услуги подозреваемая брала плату в сумме от 45 до 60 тысяч рублей.

- По предварительной информации, женщина промышляла с 2017 по 2018 годы. За это время она успела подделать восемь справок, указывая в них заболевания, которых на самом деле у новобранцев не было, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

Отметим, что откупившихся призывников также привлекут к уголовной ответственности. Парней обвиняют в даче взятки и в уклонении от прохождения военной службы. Повторное освидетельствование они пройдут в рамках следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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