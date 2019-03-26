Индийские бизнесмены присмотрятся к проектам в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-26T06:15:39+03:00

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Генеральный консул Индии во Владивостоке Кумар Шубхам впервые прибыл в Хабаровск и уже провел несколько встреч. На одной из них он пообщался с мэром краевой столицы и обсудил сотрудничество в области культуры, на другой – с главой региона, с которым беседовал на деловые темы.

С индийской стороны есть огромное желание развивать экономические отношения. Сейчас в регионах Дальнего Востока уже работают несколько крупных компаний. Участвовать в совместных проектах готовы и другие предприниматели из страны контрастов. Поэтому в апреле этого года индийские бизнесмены приедут с бизнес-миссией в Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока, - рассказали в пресс-службе правительства края.

До приезда иностранных гостей в регионе подготовят презентацию проектов, в которых индийские бизнесмены смогут поучаствовать. Среди направлений работы промышленное рыболовство и рыбопереработка, производство кабельно-проводниковой продукции, топливных гранул для экспорта в страны АТР. Предприниматели из Индии смогут присоединиться к строительству птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки, а также многопрофильной клиники в Хабаровске. Бизнесменам представят потенциал ТОСЭР.

Напомним, что в 2018 году внешнеторговый оборот Хабаровского края с Индией превысил 18 миллионов долларов. В перспективе эту цифру планируют увеличить до 30 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU