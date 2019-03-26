2019-03-26T06:56:45+03:00
Происшествия

Нервный наркокурьер из Санкт-Петербурга выдал себя в Хабаровском крае

Мужчину задержали до посадки на паром, следующий из Ванино в Холмск
Ольга КИВА
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Нервный наркокурьер из Санкт-Петербурга выдал себя в Хабаровском краеНервный наркокурьер из Санкт-Петербурга выдал себя в Хабаровском краеФото: УТ МВД России по ДФО
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Транспортным полицейским в Хабаровском крае удалось задержать 49-летнего перевозчика гашиша. Мужчина - житель Санкт-Петербурга - пытался доставить два килограмма гашиша из Ванино в Холмск. Однако добраться до места назначения ему все-таки не удалось – транспортные полицейский не дали сесть ему на паром.

- Подозреваемого задержали перед посадкой на паром. Во время досмотра он сильно нервничал, к тому же отказался повиноваться закону, да и еще и попытался скрыться. Причина такого поведения вскоре стала ясна – под одеждой у фигуранта нашли 20 брикетов с наркотиком, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

За неповиновение требованиям полицейского мужчине определили недельный арест. Также в отношении фигуранта уже возбудили уголовное дело за транспортировку наркотического средства. Расследование продолжается. Максимально возможное наказание для задержанного, которое может определить суд - это лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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