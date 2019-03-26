2019-03-26T07:21:46+03:00
Экономика

Застройщики в Хабаровске разрешения на строительство оформляют электронно

Также через интернет можно получить градостроительный план земельного участка
Ольга КИВА
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Застройщики в Хабаровске разрешения на строительство оформляют электронно ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяЗастройщики в Хабаровске разрешения на строительство оформляют электронно ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
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В Хабаровске прошла встреча предпринимателей в области строительства. В целом застройщики обсуждали актуальные вопросы и особое внимание уделили теме электронных сервисов. С их помощью сегодня можно получить градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство в электронной форме.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, оформить вышеуказанные документы можно несколькими способами – при личном обращении, отправить заявку по почте или обратиться в многофункциональный центр. Также сделать запрос можно на сайтах uslugi27.ru, www.gosuslugi.ru и mfc27.ru.

Отметим, что бизнесмены в краевой столице активно пользуются электронными услугами. В прошлом году посредством интернета выдали 41,5 процента градостроительных планов земельных участков, а разрешений на строительство – около 37% от общего числа предоставленных услуг.

Также участники встречи обсудили государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, проблемы с нехваткой кадастровых инженеров и отсутствие единых подходов в нормативной базе районов и городских округов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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