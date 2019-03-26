СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-26T07:40:32+03:00

Один мужчина покалечил двух женщин в дорожной аварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

По предварительной информации, водитель не уступил дорогу машине, в которой находились потерпевшие

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Накануне, 25 марта, в Хабаровске произошла дорожная авария, в которой пострадали две женщины. Происшествие случилось в Индустриальном районе. Автолюбитель двигался на своей машине Toyota Land Cruiser Prado по улице Краснореченской и собирался повернуть на улицу Центральную. Однако, совершая маневр, он не уступил дорогу двигающейся во встречном направлении Тоуота-Саrinа – машины столкнулись.

Как сообщил информированный источник, одна пострадавшая ударилась головой, вторая ушибла грудную клетку, получила растяжение и перенапряжение связок в области шеи. Женщин доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным за рулем Toyota Land Cruiser Prado сидел мужчина. На момент происшествия он был трезв. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Стаж вождения у него 13 лет. В отношении автолюбителя вынесли постановление по делу об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU