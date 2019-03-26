2019-03-26T09:21:31+03:00
Общество

Родители попросили у губернатора Хабаровского края реабилитационный центр для детей-инвалидов

Власти региона уже рассматривают возможность строительства
Ольга КИВА
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Родители попросили у губернатора Хабаровского края реабилитационный центр для детей-инвалидовРодители попросили у губернатора Хабаровского края реабилитационный центр для детей-инвалидовФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Родители в Хабаровском крае добились встречи с губернатором и рассказали о проблемах с комплексной реабилитацией детей-инвалидов. На сегодняшний день в регионе живут более пяти тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья. Из них около 600 несовершеннолетних с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- В регионе уже работают реабилитационные центры в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. Для детей-инвалидов организовали эксклюзивное и инклюзивное образование, создают доступную среду в учреждениях, открыли профильную спортивную школу, развивают систему социального обслуживания. Однако родители считают, что в регионе не хватает единого многопрофильного реабилитационного центра, где услуги медицинской, социальной и образовательной направленности оказывали бы в комплексе, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Учреждение должно быть рассчитано на 150-300 мест и будет располагаться в Хабаровске. В перспективе оно может стать межрегиональным. Чтобы эта задумка стала реальностью, нужно для начала определиться с источниками финансирования. Этот вопрос проработают в краевом министерстве образования и науки, социальной защиты населения, физической культуры и спорта в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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