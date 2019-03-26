Рецидивист в Хабаровске забрал у бывшей жены машину, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-26T09:47:39+03:00

Накануне пропажи мужчина как ни в чем не бывало пришел в гости к потерпевшей

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У жительницы Хабаровска в один прекрасный день пропала машина. Женщина обратилась к полицейским и рассказала, что иномарка исчезла сразу после визита бывшего гражданского мужа. Ущерб потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей.

- Вскоре оперативники нашли пропажу. В салоне авто сидел тот самый бывший муж. Его задержали, а позже в дежурной части он рассказывал, что взял авто, чтобы просто покататься по городу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранту 31 год, он нигде не работает, в прошлом его привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угон. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до пяти лет. Пока злоумышленника водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU