В Хабаровске стартует Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-26T08:27:09+03:00

В этом году культурное событие охватит также Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Хабаровский район

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В Хабаровске сегодня, 26 марта, начинается IX Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В этом году концертная программа выдающегося музыканта и народного артиста СССР расширилась. Так, кроме краевой столицы культурное событие охватит также Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Хабаровский район. С программой выступлений можно ознакомиться на сайте.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, фестиваль продлится до 2 апреля. Среди участников Дальневосточный академический симфонический оркестр, камерный ансамбль «Солисты Москвы», скрипачи Фумияки Миура из Японии и Майкл Гутман из Бельгии, пианистка Ксения Башмет, Владислав Лаврик – труба, Александр Веретенников – аккордеон и Александр Бузлов – виолончель. Помимо этого для зрителей выступят актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

Отметим, Юрий Башмет уделит особое внимание детским программам. В этом направлении проведут три специальных концерта, во время которых покажут работы 13 победителей конкурса рисунка. Творческое состязание среди учащихся школ края было приурочено к фестивалю. Также для воспитанников детских школ и студентов колледжа искусств проведут мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU