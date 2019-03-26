На трассе Хабаровск-Владивосток ограничили движение рейсовых автобусов

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-26T08:36:27+03:00

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Непогода, так неожиданно обрушившаяся на Хабаровский край, захватила частично и территорию Приморского края. Из-за обильных осадков и образовавшегося гололеда движение рейсовых автобусов на трассе "Хабаровск-Владивосток" временно ограничили для рейсовых автобусов. Это вынужденная мера, к которой прибегли в целях безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, запрет ввели сегодня, 26 марта, в 11:00. Ограничения действую на автодороге А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток на участке км 12- км 240.

Автомобилистов убедительно просят соблюдать правила дорожного движения при управлении автомобилем. Пожалуйста, будьте бдительны и предельно внимательны во время поездок по заснеженным трассам и по гололеду. Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «01» со стационарного телефона и «101» с сотового телефона. Единый телефон доверия 8 (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU