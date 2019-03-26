На конкурсе «Лифт» участники презентовали сотни проектов по улучшению жизни

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-26T10:12:59+03:00

До 30 марта конкурсная комиссия выберет лучшие идеи, авторы которых пройдут во второй тур

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В Хабаровском крае закончился первый этап конкурса проектов «Лифт». В общей сложности на суд жюри конкурсанты представили более 360 проектов, призванных улучшить жизнь в поселках, городе, районе и регионе. На втором этапе конкурсная комиссия определит 100 наилучших идей, авторы которых пройдут во второй тур. Рассматривать поступившие предложения будут до 30 марта.

- Среди поступивших проектов были идеи по благоустройству территории возле своего дома. Также поступило предложение построить целый завод, который поможет в экономическом развитии района. Есть проекты в области образования, культуры и здравоохранения. При этом активность проявили жители крупных городов и самых отдаленных территорий, - отметили в пресс-службе правительства края.

Работы будут оценивать по таким критериям, как общественная польза, степень проработки, практическая реализация, масштабируемость проекта и командная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU