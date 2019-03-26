Накопил долги и спрятал машину в соседнем дворе ушлый торговец мебели в ЕАО

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-26T10:30:19+03:00

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Должник в Биробиджане продемонстрировал чудеса изобретательности, когда прятал собственную машину от приставов. Мужчина решил, что правоохранители не додумаются заглянуть в соседний двор в поисках якобы отсутствующей машины. Однако расчет горожанина не оправдался.

- Мужчина задолжал по налогам и физическому лицу в общей сложности порядка 234 тысяч рублей. При этом 40 тысяч биробиджанец заплатил добровольно, но на этом его благородный порыв иссяк. К тому же должник больше не приходил к приставам, не появлялся по месту регистрации, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также выяснилось, что у него нет зарегистрированного имущества, а на счетах отсутствуют деньги. При этом должник торгует мебелью и является собственником двух автомобилей. Приставы навестили биробиджанца в его же магазине, а должник показательно пришел к ним на встречу пешком. Позже его машину нашли - она была припаркована в соседнем дворе. В итоге транспорт арестовали и дали должнику только 10 дней для оплаты задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU