Два дровосека уголовно похозяйничали в лесничестве Хабаровского края
Два жителя района имени Лазо оказались фигурантами уголовного дела из-за незаконной вырубки. А все потому что бедовые дровосеки решили прибрать к рукам казенную древесину. Для этого они забрались в одно из лесничеств и принялись рубить деревья. Мужчины настолько разошлись, что заготовили 160 стволов. Среди срубленных пород были также пихта и ель.
- Ранее задержанных не привлекали к уголовной ответственности. Теперь же им грозит лишение свободы на срок до семи лет. Общий ущерб от действий фигурантов эксперты оценили примерно в 130 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», продолжается. Оба фигуранта пока находятся на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU