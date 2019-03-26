2019-03-26T11:43:17+03:00
Происшествия

Два дровосека уголовно похозяйничали в лесничестве Хабаровского края

Сообщников обвиняют в незаконной рубке деревьев, в том числе пихты и ели
Ольга КИВА
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Два дровосека уголовно похозяйничали в лесничестве Хабаровского краяДва дровосека уголовно похозяйничали в лесничестве Хабаровского краяФото: Тимур ХАНОВ
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Два жителя района имени Лазо оказались фигурантами уголовного дела из-за незаконной вырубки. А все потому что бедовые дровосеки решили прибрать к рукам казенную древесину. Для этого они забрались в одно из лесничеств и принялись рубить деревья. Мужчины настолько разошлись, что заготовили 160 стволов. Среди срубленных пород были также пихта и ель.

- Ранее задержанных не привлекали к уголовной ответственности. Теперь же им грозит лишение свободы на срок до семи лет. Общий ущерб от действий фигурантов эксперты оценили примерно в 130 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», продолжается. Оба фигуранта пока находятся на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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