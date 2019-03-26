«Сирийский перелом» отбыл из Хабаровска

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-26T11:12:21+03:00

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В Хабаровске встретили и уже проводили эшелон военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Передвижную выставку в краевой столице встречали 25 тысяч горожан. Присутствующие увидели боевые трофеи, которые российские военные забрали с собой после боев в Сирии.

- Эшелон прошел от западных до восточных границ нашей Родины. Он символизирует единство жителей страны и ее защитников. Во время работы передвижной выставки также прошла церемония посвящения школьников в юнармейцы. Всего в этом мероприятии участвовали 60 учеников, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Хабаровчане увидели в экспозиции трофейную технику и оружие, фотографировались на фоне бронемашин, джипов и танков, размещенных на платформах поезда. Часть передвижной выставки находилась внутри вагонов. Экскурсоводы, к слову, те самые бойцы, которые воевали, рассказывали и показывали системы связи, спутниковые телефоны, взрывчатку и оборудование, на котором производились отравляющие вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU