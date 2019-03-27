Хабаровские Бони и Клайд похозяйничали в городских спортмагазинах

СЕГОДНЯ 02:25 2019-03-27T02:25:56+03:00

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За помощью к полицейским обратился представитель одного из спортивных магазинов Хабаровска. Заявитель рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу. Позже записи просмотрели оперативники и увидели, как мужчина и женщина берут обувь и, как ни в чем не бывало, уходят из магазина, не расплатившись.

- Установили, что эта парочка наведывалась в два магазина в центре города. В первый раз они забрали мужские и женские кроссовки, во второй – полуботинки. Обе кражи случились за три дня, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантов вскоре задержали. Выяснилось, что они мужчина и женщина сожительствуют и у каждого из них криминальное прошлое. Так, 39-летнюю хабаровчанку привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, кражи, грабежи и разбои, а ее приятеля – за имущественные преступления и хранение наркотиков. В отношении подозреваемых уже завели уголовное дело по статье «Кража». Во время расследования оба фигуранта будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU