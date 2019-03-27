Правосудие настигло сбежавшую от наказания воровку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:18 2019-03-27T03:18:55+03:00

Женщину, которая не в ладах с законом, нашли в Ванинском районе

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В Хабаровском крае удалось задержать воровку, которая решила, что ей вовсе не обязательно отвечать за свой поступок. Женщину судили и признали виновной по статье «Кража». В качестве наказания ей определили принудительные работы в общей сложности более четырех месяцев.

- Однако гражданка не приехала в назначенное время в назначенное место, а потом и вовсе исчезла и поля зрения правоохранителей. Приставам ничего другого не оставалось, как объявить эту женщину в розыск по Хабаровскому краю. В конечном итоге нашли беглянку в Ванинском районе,- рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Задержанную сразу же передали в руки так желающих видеть ее приставов. Возможно эта ситуация убедит гражданку, что от наказания за совершенные противоправные деяния все равно уйти не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU