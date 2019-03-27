2019-03-27T03:18:55+03:00
Происшествия

Правосудие настигло сбежавшую от наказания воровку в Хабаровском крае

Женщину, которая не в ладах с законом, нашли в Ванинском районе
Ольга КИВА
Поделиться:
Правосудие настигло сбежавшую от наказания воровку в Хабаровском краеПравосудие настигло сбежавшую от наказания воровку в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае удалось задержать воровку, которая решила, что ей вовсе не обязательно отвечать за свой поступок. Женщину судили и признали виновной по статье «Кража». В качестве наказания ей определили принудительные работы в общей сложности более четырех месяцев.

- Однако гражданка не приехала в назначенное время в назначенное место, а потом и вовсе исчезла и поля зрения правоохранителей. Приставам ничего другого не оставалось, как объявить эту женщину в розыск по Хабаровскому краю. В конечном итоге нашли беглянку в Ванинском районе,- рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Задержанную сразу же передали в руки так желающих видеть ее приставов. Возможно эта ситуация убедит гражданку, что от наказания за совершенные противоправные деяния все равно уйти не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае определились с оператором по оплате проезда социальными картами
Землетрясение на Камчатке: сейсмособытие прошло незаметно
Из разбитой машины в Хабаровске вытащили живых, но искалеченных людей
На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино сняли ограничения для автобусов
Торговцы плесенью в Хабаровском крае поплатились за свою беспечность
Хабаровские Бони и Клайд похозяйничали в городских спортмагазинах
Погода в Хабаровске на 27 марта 2019 года: днем до -2 градусов, без осадков
В Хабаровском крае обсудили, что мешает развитию пассажирских перевозок
Два дровосека уголовно похозяйничали в лесничестве Хабаровского края
«Сирийский перелом» отбыл из Хабаровска
В Хабаровске готовятся к Международным юношеским играм
Накопил долги и спрятал машину в соседнем дворе ушлый торговец мебели в ЕАО
На конкурсе «Лифт» участники презентовали сотни проектов по улучшению жизни
Рецидивист в Хабаровске забрал у бывшей жены машину, чтобы покататься
Родители попросили у губернатора Хабаровского края реабилитационный центр для детей-инвалидов
На трассе Хабаровск-Владивосток ограничили движение рейсовых автобусов
В Хабаровске стартует Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
Один мужчина покалечил двух женщин в дорожной аварии в Хабаровске
Застройщики в Хабаровске разрешения на строительство оформляют электронно